Бій Постола з Раміресом перенесений через спалах коронавірусу в Китаї

Титульний бій між українським боксером Віктором Постолом і володарем чемпіонських поясів WBC і WBA у першій напівсередній вазі американцем Хосе Карлосом Раміресом не відбудеться через спалах коронавірусу в Китаї.

Поєдинок мав відбутися 1 лютого 2020 року у китайському місті Хайкоу. Його нову дату проведення оголосять пізніше. Про це повідомляє Top Rank у Twitter.

Президент Top Rank Боб Арум зазначив, що головне для організаторів бою зберегти здоров’я бійців: “Здоров’я та безпека наших бійців та всіх, хто працює над подією, - це найважливіше. Очікуємо, що ситуацію незабаром вдасться взяти під контроль. Сподіваємося на організацію бою у Mission Hills Haikou у найближчому майбутньому”.

Top Rank Chairman Bob Arum: “The health and safety of our fighters and everyone working on the event is the most important thing. We hope the situation is brought under control soon. We look forward to staging events at Mission Hills Haikou in the very near future.” — Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 2020

Як повідомлялося, колишній чемпіон світу 35-річний український боксер Віктор Постол отримав унікальний шанс повернутися до “великої гри” - відібрати у Раміреса обидва його чемпіонські пояси.

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Чемпіон WBC та WBA у першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес за бій з українським боксером отримає гонорар у 1,2 мільйона доларів.