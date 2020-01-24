Бій Постола з Раміресом перенесений через спалах коронавірусу в Китаї

Бій Постола з Раміресом перенесений через спалах коронавірусу в Китаї

Укрінформ
Титульний бій між українським боксером Віктором Постолом і володарем чемпіонських поясів WBC і WBA у першій напівсередній вазі американцем Хосе Карлосом Раміресом не відбудеться через спалах коронавірусу в Китаї.

Поєдинок мав відбутися 1 лютого 2020 року у китайському місті Хайкоу. Його нову дату проведення оголосять пізніше. Про це повідомляє Top Rank у Twitter.

Президент Top Rank Боб Арум зазначив, що головне для організаторів бою зберегти здоров’я бійців: “Здоров’я та безпека наших бійців та всіх, хто працює над подією, - це найважливіше. Очікуємо, що ситуацію незабаром вдасться взяти під контроль. Сподіваємося на організацію бою у Mission Hills Haikou у найближчому майбутньому”.

Як повідомлялося, колишній чемпіон світу 35-річний український боксер Віктор Постол отримав унікальний шанс повернутися до “великої гри” - відібрати у Раміреса обидва його чемпіонські пояси.

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Чемпіон WBC та WBA у першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес за бій з українським боксером отримає гонорар у 1,2 мільйона доларів.

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