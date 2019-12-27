Став відомий гонорар Раміреса за боксерський бій з Постолом

Чемпіон світу за версіями WBC та WBA у першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес за бій з українським боксером Віктором Постолом отримає 1,2 мільйона доларів.

Про це повідомляє Champion.com.ua.

Поєдинок відбудеться 1 лютого 2020 року у китайському місті Хайкоу. На кону стоятимуть обидва чемпіонські пояси Раміреса. Перемога над українцем, на думку команди американця, має стати для Раміреса першим кроком на шляху до титулу абсолютного чемпіона світу.

Постол нині у Лос-Анджелесі готується до бою під керівництвом відомого американського тренера Фредді Роуча.

Для 35-річного українського ексчемпіона світу майбутній поєдинок - унікальний шанс повернутися у "велику гру". Це буде перший титульний бій для представників України 2020 року.