Український боксер Дерев'янченко став вільним агентом

Експретендент на боксерський титул чемпіона світу в середній вазі Сергій Дерев'янченко розповів, що перебкває у пошуках нового промоутера.

За словами українця, він не налаштований продовжувати співпрацю зі своїм колишнім менеджером американцем Лу ДіБеллою, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"У мене закінчився контракт з Лу ДіБеллою. Нині я вільний агент. Новий контракт він мені не пропонував, оскільки я перебуваю в Україні. Думаю, що коли повернуся до Штатів, він зробить якусь пропозицію. Але я не хотів би з ним працювати. Чому? Років зо два тому у мене були дуже великі простої між боями. Крім того, він організовував поєдинки за маленькі гонорари", - заявив Дерев'янченко.

Додамо, що 34-річний боксер на професіональному рингу має 13 перемог (10 - нокаутом) та 2 поразки.