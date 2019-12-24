Флойд Мейвезер – найбагатший спортсмен десятиліття

Американський боксер випередив головних зірок футболу – Роналду та Мессі.

Список найбільш високооплачуваних спортсменів у період з 2010 по 2019 рік очолив боксер Флойд Мейвезер, який заробив за це десятиліття 915 млн доларів. Про це повідомляє рейтинг журналу Forbes.

Друге місце зайняв форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду, його дохід за цей період - 800 млн доларів. Третім став нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі з 750 млн доларів.

У рейтингу враховуються зарплати, призові, преміальні та бонуси спортсменів, а також доходи від використання іміджевих прав. У рейтингу не враховуються доходи, отримані після завершення кар'єри.

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Топ-10 рейтингу:

1. Флойд Мейвезер (бокс) - 950 млн

2. Кріштіану Роналду (футбол) - 800 млн

3. Ліонель Мессі (футбол) - 750 млн

4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680 млн

5. Роджер Федерер (теніс) - 640 млн

6. Тайгер Вудс (гольф) - 615 млн

7. Філ Мікельсон (гольф) - 480 млн

8. Менні Пакьяо (бокс) - 435 млн

9. Кевін Дюрент (баскетбол) - 425 млн

10. Льюїс Гемілтон (формула-1) - 400 млн доларів

Єдиною жінкою в топ-40 виявилася тенісистка Серена Вільямс, яка заробила 215 млн доларів.