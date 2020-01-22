Світоліна, Козлова і Бондаренко виступлять на турнірі WTA в Мексиці

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко заявилися на турнір WTA International у мексиканському місті Монтеррей з призовим фондом 251 тис 750 дол.

Змагання пройдуть 2-8 березня, повідомляє BTU.

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На цьому турнірі також зіграє досвідчена Вікторія Азаренко з Білорусі, яка пропустила початок сезону. У Монтерреї планує повернутися на корт уперше з 2012 року 36-річна бельгійка Кім Клійстерс.

На фото: Еліна Світоліна.