Світоліна, Козлова і Бондаренко виступлять на турнірі WTA в Мексиці
Укрінформ
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко заявилися на турнір WTA International у мексиканському місті Монтеррей з призовим фондом 251 тис 750 дол.
Змагання пройдуть 2-8 березня, повідомляє BTU.
На цьому турнірі також зіграє досвідчена Вікторія Азаренко з Білорусі, яка пропустила початок сезону. У Монтерреї планує повернутися на корт уперше з 2012 року 36-річна бельгійка Кім Клійстерс.
На фото: Еліна Світоліна.