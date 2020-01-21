“Динамо” відсторонило головного лікаря через "допінгову справу" - ЗМІ

Київський футбольний клуб “Динамо” тимчасово відсторонив головного лікаря від роботи з командою через можливе вживання допінгу нападником “Динамо” Артемом Бесєдіним.

Як стало відомо Sport Arena, головний лікар київського “Динамо” Леонід Миронов тимчасово відсторонений від роботи з першою командою, причина - позитивна допінг-проба Артема Бесєдіна.

Лікаря усунули від виконання своїх обов’язків до з'ясування всіх обставин і остаточного вердикту УЄФА з даного питання.

Як повідомлялося, нападник “Динамо” Артем Бесєдін провалив допінг-тест за підсумками матчу з “Мальме” (3:4) у груповому раунді Ліги Європи, який відбувся в листопаді 2019 року. Йому загрожує чотири роки дискваліфікації.

Розгляд справи про можливе вживання допінгу нападником “Динамо” відбудеться 27 лютого, самому гравцю продовжили тимчасове відсторонення від футбольної діяльності до 60 днів.

Фото: facebook/fcdynamoua