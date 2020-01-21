“Динамо” відсторонило головного лікаря через

“Динамо” відсторонило головного лікаря через "допінгову справу" - ЗМІ

Укрінформ
Київський футбольний клуб “Динамо” тимчасово відсторонив головного лікаря від роботи з командою через можливе вживання допінгу нападником “Динамо” Артемом Бесєдіним.

Як стало відомо Sport Arena, головний лікар київського “Динамо” Леонід Миронов тимчасово відсторонений від роботи з першою командою, причина - позитивна допінг-проба Артема Бесєдіна.

Лікаря усунули від виконання своїх обов’язків до з'ясування всіх обставин і остаточного вердикту УЄФА з даного питання.

Як повідомлялося, нападник “Динамо” Артем Бесєдін провалив допінг-тест за підсумками матчу з “Мальме” (3:4) у груповому раунді Ліги Європи, який відбувся в листопаді 2019 року. Йому загрожує чотири роки дискваліфікації.

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Розгляд справи про можливе вживання допінгу нападником “Динамо” відбудеться 27 лютого, самому гравцю продовжили тимчасове відсторонення від футбольної діяльності до 60 днів.

Фото: facebook/fcdynamoua

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