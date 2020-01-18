Розгляд справи Бесєдіна перенесли на 27 лютого – ЗМІ

Нападнику «Динамо» загрожує чотири роки дискваліфікації, Бесєдін своєї провини не визнає.

Розгляд справи про можливе вживання допінгу нападником «Динамо» Артемом Бесєдіним перенесли на 27 лютого, повідомляє журналіст ТК «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. Самому форварду продовжили тимчасове відсторонення від футбольної діяльності до 60 днів.

«Розгляд справи по Бесєдіну перенесено на 27 лютого. В УЄФА і антидопінговому центрі взяли час на збір додаткових матеріалів, самому гравцеві продовжили тимчасове відсторонення від футболу до 60 днів», - написав Бурбас в Twitter.

Раніше телеканал «Футбол» повідомляв, що крайній термін розгляду справи Бесєдіна - 19 січня. Артему загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

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Нападаючий провалив допінг-тест за підсумками матчу між «Динамо» і «Мальме» (3:4) в груповому раунді Ліги Європи. За інформацією Sport.ua, Бесєдін не визнає провину у вживанні заборонених препаратів.

У нинішньому сезоні Бесєдін зіграв в 23 матчах «Динамо» у всіх турнірах. В його активі 8 голів.

«Динамо» пішло на зимову перерву на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Кияни вирушили на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини без Бесєдіна.