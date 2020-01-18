Розгляд справи Бесєдіна перенесли на 27 лютого – ЗМІ

Розгляд справи Бесєдіна перенесли на 27 лютого – ЗМІ

Укрінформ
Нападнику «Динамо» загрожує чотири  роки дискваліфікації, Бесєдін своєї провини не визнає.

Розгляд справи про можливе вживання допінгу нападником «Динамо» Артемом Бесєдіним перенесли на 27 лютого, повідомляє журналіст ТК «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. Самому форварду продовжили тимчасове відсторонення від футбольної діяльності до 60 днів.

«Розгляд справи по Бесєдіну перенесено на 27 лютого. В УЄФА і антидопінговому центрі взяли час на збір додаткових матеріалів, самому гравцеві продовжили тимчасове відсторонення від футболу до 60 днів», - написав Бурбас в Twitter.

Раніше телеканал «Футбол» повідомляв, що крайній термін розгляду справи Бесєдіна - 19 січня. Артему загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

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Нападаючий провалив допінг-тест за підсумками матчу між «Динамо» і «Мальме» (3:4) в груповому раунді Ліги Європи. За інформацією Sport.ua, Бесєдін не визнає провину у вживанні заборонених препаратів.

У нинішньому сезоні Бесєдін зіграв в 23 матчах «Динамо» у всіх турнірах. В його активі 8 голів.

«Динамо» пішло на зимову перерву на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Кияни вирушили на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини без Бесєдіна.

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