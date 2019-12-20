«Динамо» перевіряє інформацію про провалений допінг-тест Бесєдіна в Лізі Європи

Після матчу проти шведського «Мальме» нападник киян не пройшов допінг-тест.

«Динамо» на офіційному сайті прокоментувало інформацію, що форвард київського клубу Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти «Мальме» (3:4).

«19 грудня 2019 року «Динамо» отримало офіційне повідомлення про можливе порушення Артемом Бесєдіним антидопінгових правил УЄФА. На даний момент всі нюанси й обставини з'ясовуються.

Тому, а також дотримуючись вимог про конфіденційність, «Динамо» не може надати футбольній громадськості більш детальну інформацію до закінчення відповідних процедур», - сказано в заяві клубу.

Нагадаємо, в цьому сезоні Артем Бесєдін забив 8 м’ячів і віддав 2 гольові передачі в 23 матчах за київський клуб.