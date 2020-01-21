Вербич пропустить декілька днів через мікротравму, отриману в матчі з “Нефтчі”

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Беньямін Вербич отримав пошкодження в товариському матчі проти азербайджанського “Нефтчі”.

Беньямін Вербич пропустить через мікротравму декілька днів. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Словенський півзахисник київського “Динамо” отримав мікротравму в другому контрольному поєдинку на зборі в Туреччині. В одному з моментів Беньямін відчув біль у задній поверхні стегна. Медичний штаб діагностував у футболіста незначне розтягнення м'язів”, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні гравець разом із командою провів ранкове заняття в тренажерному залі, а до роботи з м'ячем приступить за декілька днів.

Як повідомлялося, вчора футболісти київського "Динамо" обіграли азербайджанський клуб "Нефтчі" (2:1) у другому спарингу навчально-тренувального збору в Туреччині. М'ячі на "Глорія Спортс Арені" міста Белек забили Віталій Миколенко (12-та хвилина) і Назарій Русин (19).

Тренувальний збір київської команди у Туреччині триватиме до 28 січня.