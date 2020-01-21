“Динамо” провело традиційну акцію проти расизму серед своїх фанатів

Київський футбольний клуб “Динамо” провів товариський матч за участю представників різних рас, національностей і кольору шкіри у рамках традиційної акції проти расизму серед своїх фанатів.

Команда Фан-клубу "Динамо" провела товариський матч проти збірної Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), у складі якої грали представники України, Конго, Еквадору, Китаю і Азербайджану, під гаслом "Разом - проти расизму". Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Іноземці склали більшу частину колективу МАУП. Футболісти родом із різних країн і розмовляють різними мовами, проте на поле знаходять взаєморозуміння, адже мова футболу - загальна для всіх”, - йдеться у повідомленні.

Поєдинок відбувся у понеділок, 20 січня, і завершився перемогою команди Фан-клубу "Динамо" з рахунком 8:4.

Футбольний клуб "Динамо" регулярно проводить акції з метою викорінення та недопущення проявів расизму серед своїх шанувальників. Керуючись принципом “Расизму немає місця як у футболі, так і в житті”, Фан-клуб "Динамо" вже не вперше організовує дружні футбольні матчі за участю представників різних рас, національностей і кольору шкіри. Товариські поєдинки вже кілька років проходять під гаслом "Разом - проти расизму".

“Неважливо, хто твій суперник на полі, адже ключові принципи УЄФА - respect і fair play ", - зазначають у клубі.