"Динамо" перемогло "Нефтчі" у другому матчі турецького збору

Футболісти київського "Динамо" обіграли 20 січня азербайджанський клуб "Нефтчі" (2:1) у другому спарингу навчально-тренувального збору в Туреччині.

М'ячі на "Глорія Спортс Арені" міста Белек забили Віталій Миколенко (12-та хвилина), Назарій Русин (19). У бакинців відзначився Вангеліс Плателлас (69), повідомляє Укрінформ.

Кияни запланували на першому зборі ще чотири матчі. 23 січня український клуб зіграє з командою "Вардар" (Північна Македонія), 24 січня - з хорватським "Хайдуком", 27 січня - з білоруським клубом "Динамо" (Брест) та 28 січня - з казахстанським "Кайратом".

Нагадаємо, першу контрольну зустріч у Туреччині підопічні Олексія Михайличенка завершили 19 січня внічию (1:1) з польською "Легією". В українській команді відзначився Георгій Цітаїшвілі; у суперників - Домагой Антолич.

Нинішній збір київської команди триватиме до 28 січня. Знову до Туреччини "біло-сині" повернуться вже на другий збір (2-16 лютого).

На фото: Назарій Русин.