Моурінью покарав футболіста “Тоттенгема” через конфлікт на тренуванні

В англійському клубі “Тоттенгем” конфлікт футболіста з головним тренером завершився відстороненням гравця від тренувань із командою.

Наставник “Тоттенгема” 56-річний португальський фахівець Жозе Моуріньо покарав захисника команди Денні Роуза через те, що той висловив невдоволення своїм непотраплянням до заявки на матч проти “Вотфорда” (0:0), що відбувся минулої суботи, 18 січня. Про це повідомляє Footballua.tv із посиланням на британські ЗМІ.

“Між наставником “Тоттенгема” Жозе Моуріньо і захисником команди Денні Роузом стався серйозний конфлікт. Інцидент стався в ході недільного тренування команди. За інформацією джерела, Роуз пред'явив Моурінью претензії через те, що не був включений до заявки “шпор” на суботній матч АПЛ проти “Вотфорда” (0:0)”, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тренер і футболіст під час інциденту спілкувалися на підвищених тонах перед усією командою, і багато гравців не підтримали поведінку свого одноклубника. Денні Роуз також висловив невдоволення словами тренера, який пояснив своє рішення травмою спини футболіста.

У підсумку Денні Роуз тренувався окремо від команди.

Нагадаємо, Жозе Моурінью очолив “Тоттенгем” у листопаді 2019 року. Контракт підписаний до кінця сезону-2022/23. На посаді головного тренера “Тоттенгема” Жозе Моурінью змінив Маурісіо Почеттіно, який працював із командою з 2014 року.

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