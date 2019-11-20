Моурінью очолив “Тоттенгем”

56-річний португальський фахівець Жозе Моурінью призначений новим головним тренером англійського футбольного клубу “Тоттенгем”.

Контракт підписаний до кінця сезону-2022/23. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на клубну пресслужбу.

На посаді головного тренера “Тоттенгема” Жозе Моурінью змінив Маурісіо Почеттіно, який очолював команду з 2014 року. За інформацією італійських ЗМІ, зарплата нового наставника складе 13 млн євро на рік.

“Тоттенгем” невдало стартував у нинішньому сезоні - за підсумками 12 турів він посідає лише 14 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Перший матч під керівництвом Моурінью команда проведе в суботу, 23 листопада, проти “Вест Гема”.

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