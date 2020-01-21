Україна — у десятці найкращих на юнацькій Олімпіаді зі слоупстайла

Олімпійський дебют українського слоупстайла видався вдалим.

Український спортсмен із Рівного Орест Коваленко посів на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що тривають у Лозанні (Швейцарія), дев'яте місце. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Від цих світлин просто захоплює дух - олімпійський дебют українського слоупстайла видався вдалим. Орест Коваленко увійшов до топ-10 на ЮОІ-2020. Вітаємо спортсмена, його тренерів Станіслава Кравчука і Юрія Досова. і бажаємо успіху завтра у дисципліні біг-ейр”, - йдеться в повідомленні.

Орест Коваленко увійшов до десятки найкращих на ЮОІ-2020 / Фото: facebook/НОК України

Нагадаємо, Україна наразі має три медалі на ЮОІ-2020: “золото” і “срібло” з хокею 3х3 та “бронзу” у змаганнях змішаних інтернаціональних команд з фігурного катання. Також Україна має 6 місце у командній естафеті з санного спорту.

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Боротьба за нагороди ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор продовжується і триватиме до 22 січня.