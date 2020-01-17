Перші олімпійські медалісти повернулися до України з Лозанни

До України повернулася частина національної збірної, яка представляла країну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що тривають в Лозанні (Швейцарія).

Українських спортсменів, які привезли повний комплект нагород з олімпійської Лозанни, урочисто зустріли 16 січня у міжнародному аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

У складі української делегації чемпіон ЮОІ-2020 з хокею 3х3 Володимир Трошкін, віцечемпіон з хокею 3х3 Денис Пасько та бронзові призери у змаганнях змішаних інтернаціональних команд фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський.

Втім, боротьба за нагороди ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор продовжується і триватиме до 22 січня. Представники збірної України змагатимуться в санному спорті, фристайлі, стрибках на лижах з трампліна, скелетоні, лижному двоборстві, сноубордингу, шорт-треці та лижних гонках.