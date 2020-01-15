Українські хокеїсти вибороли “золото” і “срібло” ЮОІ-2020

На ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні сьогодні представники хокею 3х3, де команди складаються зі спортсменів з різних країн, розіграли медалі.

Українські хокеїсти Володимир Трошкін (у складі команди Green) і Денис Пасько (Red) принесли Україні дві олімпійські медалі. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

“Сьогодні у фінальному двобої найсильнішими були “зелені” й відповідно чемпіоном ЮОІ-2020 став наш Володимир Трошкін, а звання віцечемпіона виборов Денис Пасько. Гра закінчилася з рахунком 10:4”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри проходять в Лозанні (Швейцарія) 9 - 22 січня і зібрали 1880 спортсменів з різних куточків планети. На престижному старті Україну представляють 39 спортсменів у 12 з 16 можливих зимових дисциплін.