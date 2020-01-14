Українські хокеїсти розіграють між собою "золото" ЮОІ-2020

На ІІІ Юнацьких Олімпійських Іграх у Лозанні (Швейцарія) завершилися півфінальні поєдинки хокейного турніру у форматі 3х3, команди якого складаються зі спортсменів із різних країн.

До фіналу вийшли команди Green і Red, у складі яких виступають двоє українців: Володимир Трошкін і Денис Пасько. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

У півфіналі команда Green перемогла Black із рахунком 7:3. Український хокеїст відзначився в цьому матчі хет-триком. У другому півфінальному матчі команда Дениса Паська Red перемогла Brown із рахунком 9:7.

Таким чином, обидва наші співвітчизники зійдуться у фінальному протистоянні, де розіграють золоті нагороди ЮОІ-2020.

“Почуття переповнюють, адже це наші перші Юнацькі Олімпійські Ігри. Сьогодні мені вдалося вийти на вдалу позицію і завдяки своїм партнерам по команді закинути у ворота суперників три шайби. Зберігаємо бойовий настрій. Ми налаштовані перемагати”, - поділився враженнями Володимир Трошкін.

Вирішальні поєдинки за медалі у Лозанні хокеїсти розіграють завтра, 15 січня.

Нагадаємо, ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри проходять в Лозанні 9 - 22 січня і зібрали 1880 спортсменів з різних куточків планети. На престижному старті Україну представляють 39 спортсменів у 12 з 16 можливих зимових дисциплін.