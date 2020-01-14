Хокей: Україна гарантувала собі медаль ЮОІ-2020

Українські хокеїсти Володимир Трошкін та Денис Пасько забезпечили собі вихід у півфінальні поєдинки на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні (Швейцарія).

Володимир Трошкін та Денис Пасько, які виступають у командах Green та Red, впевнено пройшли шлях попереднього раунду турніру з хокею 3х3. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

У 7 іграх Володимир Трошкін разом із колегами святкував 6 перемог. Денис Пасько також впевнено провів усі свої матчі, зокрема, 13 січня у ранковому поєдинку він допоміг досягти перемоги своїй команді, закинувши 4 шайби у ворота суперника.

Сьогодні у Лозанні пройдуть два півфінальні матчі за участю представників України. У складі команди Green Володимир Трошкін зустрінеться з Black (початок матчу — о 13.00). Денис Пасько у складі Red зіграє проти Brown (14.30).