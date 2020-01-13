Український фігурист Кокура з особистим рекордом виступив на ЮОІ-2020
Український фігурист Андрій Кокура за підсумками двох виступів посів високе 9 місце і встановив свій особистий рекорд у короткій програмі. Про це повідомляє пресслужба НОК України.
“У короткій програмі Андрій впорався на 110%. Незважаючи на проблемні елементи, він ризикнув, впевнено пішов на виконання складних елементів. У довільній програмі ситуація інакша. Ми маємо проблеми, які переслідують його протягом усіх сезонів. Основна з них - це чистота приземлення стрибка”, - прокоментував виступ свого підопічного чемпіон Європи Дмитро Дмитренко.
Також тренер Андрія Кокури зазначив, що “шосте місце після короткої програми – це серйозна заявка для атаки високих місць”.
Як повідомлялося, 9 січня у Лозанні стартували ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри, в яких беруть участь 39 спортсменів України у 12 з 16 можливих дисциплін.