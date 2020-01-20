«Челсі» - «Арсенал»: головний матч тижня

21 січня нас чекає чергове лондонське дербі.

Поки в більшості європейських чемпіонатів зимова пауза і команди проводять тренувальні збори, англійська Прем'єр-ліга в самому розпалі. Тільки в неділю завершився 23-й тур і ось вже у вівторок стартує 24-й.

Більш того, 21 січня (початок о 22:15) нас чекає видовищне лондонське дербі «Челсі» - «Арсенал». Кожну з команд очолює фахівець, який сам ще не так давно грав на полі. Френк Лемпард і Мікель Артета проводять свої перші сезони в якості головних тренерів. Поки що краще виходить у Лемпарда, чий «Челсі» йде на 4-му місці, тоді як «Арсенал» замикає топ-10.

Тому, не дивно, що саме «Челсі» головний претендент на перемогу. Аналітики Parimatch дають команді 54% на успіх. У «канонірів» 22% і ще 24% на нічию.

Щоправда, не варто забувати, що «аристократи» напередодні поступилися «Ньюкаслу» 0:1. Без травмованого Пулішича команді не вистачило креативу в нападі і вона майже не створювала гольових моментів. Матч, вкотре довів, що «Челсі» потребує посилення.

Втім, як і «Арсенал», який також ще не робив придбань в зимове трансферне вікно. Артета запевняє, що переглядає нових виконавців. Але поки цей процес триває, «каноніри» продовжать грати без Обамеянга. У головного бомбардира клубу ще не завершилася дискваліфікація. Габонського нападника намагався підмінити Мартінеллі, але без особливого успіху.