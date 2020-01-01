АПЛ: "Челсі" не втримав перемогу у грі з "Брайтоном"

Лондонський "Челсі" у матчі 21-го туру чемпіонату англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ) зіграв у гостях внічию з "Брайтоном" - 1:1.

Підопічні Френка Лемпарда повели в рахунку на 10-й хвилині зустрічі. Сесар Аспілікуета скористався відскоком і відправив м'яч у порожні ворота, повідомляє Укрінформ.

За шість хвилин до кінця другого тайму "Брайтон" зрівняв рахунок. Форвард Аліреза Джаханбахш точно пробив у падінні через себе. Іранець забиває у другому турі поспіль.

Це перша виїзна нічия для команди Лемпарда у поточному чемпіонаті. "Сині" з 36-ма очками посідають четверту позицію. "Брайтон" йде 13-м місці (24 очки).