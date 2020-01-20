Український боксер Дерев'янченко очолив рейтинг WBC у середній вазі

Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлені рейтинги у всіх вагових категоріях.

Список у середній вазі очолив претендент на чемпіонський пояс українець Сергій Дерев'янченко, повідомляє Klitschko-brothers.com.

34-річний боксер на професіональному рингу має 13 перемог (10 - нокаутом) та 2 поразки.

На одну позицію в рейтингу суперважкого дивізіону піднявся українець Олександр Усик, перемістившись з третьої на другу сходинку.

Нагадаємо, що титулом WBC у середній вазі володіє американець Джермалл Чарло, а в суперважкій - також представник США Деонтей Вайлдер.