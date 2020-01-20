Спаринг-партнер Кличка сподівається перемогти Усика

27-річний хорватський боксер Філіп Хргович впевнений, що вийде в ринг проти українського суперважковаговика Олександра Усика і переможе його.

Філіп Хргович у коментарі Champion.com.ua, зокрема, повідомив, що сподівається боксувати з Усиком “якщо не цього року, то наступного”.

"Чому б нам не з'ясувати з Усиком, хто сильніший? Вважаю, що можу його перемогти. У будь-якому випадку, сподіваюся вийти в ринг проти Олександра - якщо не цього року, то наступного. Упевнений, що наші шляхи з ним перетнуться”, - сказав Хргович.

Хорватський боксер також зазначив, що в кінці січня збирається відвідати Київ і зустрітися з українцем.

“Було б непогано подивитися в очі Усику і зрозуміти, чи хоче він нашого бою.

Під час перебування в столиці України також хочу відвідати музей Кличків і зустрітися з Володимиром. Робота в його тренувальному таборі мені багато дала. Мрію повторити досягнення українця, який домінував в хевівейті протягом 10 років", - додав він.

Філіп Хргович у суперважкому дивізіоні провів 10 боїв, здобув 10 перемог, із них 8 - нокаутом. Свій останній поєдинок хорватський боксер провів 7 грудня минулого року в Саудівській Аравії в андеркарті бою Енді Руїс - Ентоні Джошуа, де нокаутував американця Еріка Моліна.

Він посідає 8 місце в рейтингу IBF, 10-те - в рейтингу WBC, 14-те — в рейтингу WBO.

2017 року Хргович був спаринг-партнером Володимира Кличка, коли той готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа.