“Барселона” здобула перемогу в першому матчі під керівництвом Сетьєна

Каталонський футбольний клуб “Барселона” провів перший поєдинок під керівництвом нового наставника Кіке Сетьєна.

У заключному матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги “Барселона” вдома перемогла "Гранаду" з рахунком 1:0, єдиний м'яч забив 32-річний аргентинський нападник Ліонель Мессі (на 76-й хвилині). Про це повідомляє Sport Arena.

MESSI GOAL BARCA 1-0 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/JgPnRvj9Sz — HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) 19 січня 2020 р.

Таким чином, “Барселона” має вже 43 очки і повернулася на перше місце Ла Ліги. “Реал” поступається за додатковими показниками. У наступному турі 25 січня футболісти “Барселони” на виїзді зіграють проти “Валенсії”.

Нагадаємо, 14 січня пресслужба "Барселони" повідомила про розірвання контракту із головним тренером Ернесто Вальверде. Клуб очолив 61-річний іспанський фахівець Кіке Сетьєн. Контракт із новим головним тренером розрахований на 2,5 року.

Фото: Getty Images