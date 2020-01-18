«Реал» обіграв «Севілью» і очолив Ла Лігу

Мадридці випереджають «Барселону» на три очки.

У матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги) мадридський «Реал» вдома обіграв «Севілью» 2:1, повідомляє Укрінформ.

В середині першого тайму «Севілья» вийшла вперед після точного удару Люка де Йонга, але гол нападника скасували за допомогою системи VAR. Після перерви «Реал» повів в рахунку – забив Каземіро. Гості швидко відігралися – відзначився де Йонг.

На 69-й хвилині Каземіро приніс «Реалу» перемогу. Бразилець головою замкнув подачу Лукаса Васкеса. 2:1 – перемога мадридців.

«Реал» набрав 43 очки і очолив Ла Лігу. Він випереджає «Барселону» на три очки. Каталонці 19 січня зіграють проти «Гранади». «Севілья» набрала 35 очок і йде на 4-й позиції.