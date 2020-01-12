«Реал» - володар Суперкубка Іспанії

В матчі за трофей «Реал» обіграв в серії пенальті «Атлетико».

Мадридський «Реал» обіграв «Атлетико» 0:0 (серія пенальті – 4:1) у фіналі Суперкубка Іспанії, повідомляє Укрінформ.

Основний і додатковий час в Джидді (Саудівська Аравія) завершився без голів. При цьому «Реал» завершував овертайм у меншості – за дві жовті картки вилучили Вальверде.

В серії післяматчевих пенальті «Реал» бив безпомилково. Влучно пробили Карвахаль, Родріго, Модрич і Серхіо Рамос. А от у «Атлетико» свої спроби змарнували Сауль і Томас. 4:1 – перемога «Реала», який в одинадцяте в історії виграв Суперкубок Іспанії.

Нагадаємо, у півфіналах Суперкубка Іспанії «Реал» обіграв «Валенсію», а «Атлетико» перемогло «Барселону».