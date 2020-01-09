«Атлетико» став другим фіналістом Суперкубка Іспанії

В матчі за головний трофей зустрінуться «Реал» і «Атлетико».

Мадридський «Атлетико» обіграв «Барселону» (3:2) у півфіналі Суперкубка Іспанії, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм в Джидді (Саудівська Аравія) завершився без голів. Зате після перерви суперники швидко обмінялись забитими м’ячами. Коке вивів вперед «Атлетико» на 46-й хвилині. А Мессі через п’ять хвилин рахунок зрівняв.

На 62-й хвилині Грізманн вивів вперед вже «Барсу». При цьому арбітр не зарахував ще два голи «Барси» (Мессі і Піке) після перегляду VAR. В останні десять хвилини мадридці перевернули гру. Голи Морати і Корреа принесли «Атлетико» перемогу 3:2.

Фінал зіграють 12 січня. В ньому зустрінуться дві мадридські команди – «Реал» і «Атлетико».