«Реал» обіграв «Валенсію» і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

«Реал» обіграв «Валенсію» і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

Укрінформ
Матчі за іспанський трофей приймає Саудівська Аравія.

Мадридський «Реал» обіграв «Валенсію» (3:1) у півфіналі Суперкубка Іспанії, повідомляє Укрінформ.

Футбольний Суперкубок Іспанії в цьому році розігрують за форматом Фіналу чотирьох. А самі матчі відбуваються у Саудівській Аравії. В Джидді в першому півфіналі мадридський «Реал» впевнено обіграв «Валенсію» 3:1. У переможців відзначились Кроос, Іско, Модрич.

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Другий півфінал зіграють 9 січня. В ньому зустрінуться «Барселона» і мадридський  «Атлетико».

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