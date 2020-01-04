«Барселона» не перемогла в дербі, але повернула лідерство в Ла Лізі

Команда Мессі зіграла внічию з «Еспаньолом».

В 19-у турі футбольного чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» зіграла внічию на чужому полі з «Еспаньйолом» 2:2, повідомляє Укрінформ.

В каталонському дербі перший тайм виграв «Еспаньйол». На 23-й хвилині відзначився Давид Лопес. Після перерви «Барселона» розвернула гру на свою користь. М’ячі забивали Суарес і Відаль. Однак, гості не втримали переможний рахунок після вилучення де Йонга. Гол У Лея приніс «Еспаньйолу» нічию 2:2.

«Барселона» набрала 40 очок і повернула собі перше місце в Ла Лізі. На другій позиції «Реал» - 40 очок. «Барса» випереджає мадридців за додатковими показниками. Третім йде «Атлетико» - 35 очок.