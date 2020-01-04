«Реал» обіграв «Гетафе» і вийшов на перше місце

Мадридський клуб залишиться лідером, якщо «Барселона» програє в каталонському дербі.

«Реал» здобув перемогу над «Гетафе» (3:0) в матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга), повідомляє Укрінформ.

На 34-й хвилині «Реал» вийшов вперед після автоголу воротаря «Гетафе» Давида Сорії. У другому таймі за Королівський клуб забивали Рафаель Варан і Лука Модрич. 3:0 – перемога «Реала».

«Реал» набрав 40 очок і очолив турнірну таблицю Ла Ліги. Обійти мадридців уже сьогодні може «Барселона» (39 очок), якщо не програє «Еспаньйолу» в каталонському дербі.