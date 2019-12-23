"Реал" - найкращий клуб в історії Ліги чемпіонів, "Динамо" йде одинадцятим

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував рейтинг кращих клубів в історії Ліги чемпіонів (Кубка європейських чемпіонів) за підсумками 1955 -2019 років.

Перше місце в рейтингу упевнено посідає іспанська команда "Реал" (Мадрид), яка набрала 600 очок (262 перемоги, 76 нічиїх, 99 поразок, різниця м'ячів 971:466), повідомляє офіційний сайт УЄФА. Київське "Динамо" йде на 11-у місці (246 очок), а донецький "Шахтар" - на 32-у (132). Читайте також: Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА На другій та третій позиціях рейтингу розташувалися відповідно німецька "Баварія" (474) очка та іспанська "Барселона" (446).