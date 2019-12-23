Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА
За останні шість років це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на кінець року, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Цьогоріч підопічні Андрія Шевченка виграли відбіркову групу Євро-2020 і піднялися на 4 рядки.
Увосьме поспіль Україна розпочинає новий рік у топ-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року був зафіксований 2006-го, коли українські футболісти під керівництвом Олега Блохіна опинилися на 13 місці. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11-й позиції (із лютого по травень 2007 року).
Нагадаємо, що суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 розташувалися у світовому рейтингу так: Нідерланди - 14-те місце, Австрія - 26-те. Наступний рейтинг ФІФА оприлюднить 20 лютого 2020 року.