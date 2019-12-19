Україна завершує рік на 24 місці рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила 19 грудня світовий рейтинг національних збірних.

Україна з 1537-ма балами посідає у футбольному табелі про ранги 24-ту позицію, повідомляє пресслужба УАФ.

Серед представників УЄФА наша команда йде 15-ю.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 розташувалися у світовому рейтингу так: Нідерланди - 14-те, місце Австрія - 26-те.

Рейтинг ФІФА станом на 19 грудня 2019 року:

1. Бельгія - 1765 балів

2. Франція - 1733

3. Бразилія - 1712

4. Англія - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватія- 1642

7. Португалія - 1639

8. Іспанія - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбія - 1622.

… 24. Україна - 1537.