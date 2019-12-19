Україна завершує рік на 24 місці рейтингу ФІФА
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила 19 грудня світовий рейтинг національних збірних.
Україна з 1537-ма балами посідає у футбольному табелі про ранги 24-ту позицію, повідомляє пресслужба УАФ.
Серед представників УЄФА наша команда йде 15-ю.
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 розташувалися у світовому рейтингу так: Нідерланди - 14-те, місце Австрія - 26-те.
Рейтинг ФІФА станом на 19 грудня 2019 року:
1. Бельгія - 1765 балів
2. Франція - 1733
3. Бразилія - 1712
4. Англія - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватія- 1642
7. Португалія - 1639
8. Іспанія - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбія - 1622.
… 24. Україна - 1537.