"Ліверпуль" переміг "Монтеррей" у півфіналі клубного чемпіонату світу

Англійський клуб "Ліверпуль" став другим фіналістом 16-го клубного чемпіонату світу з футболу, що триває у Катарі.

У середу, 18 грудня, європейці здолали у півфіналі турніру мексиканский "Монтеррей" (2:1), який є кращим клубом зони КОНКАКАФ, де виступають команди Північної, Центральної Америки та Карибского бассейну, повідомляє Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Халіфа" в Досі забили Набі Кейта (12-та хвилина) та Роберто Фірміно (90+1) - у складі англійців, Рохеліо Фунес (14) - у мексиканців.

Тепер у фіналі "Ліверпуль" зіграє з представником південноамериканського футболу - бразильським "Фламенгу", який у першому півфіналі обіграв представника Азіатської конфедерації "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії - 3:1.

Фінальний матч та поєдинок за 3-тє місце відбудуться в Досі 21 грудня.

Додамо, що за всю історію проведення турніру 11 разів клубний чемпіонат світу вигравали європейські команди, 4 рази у фіналах перемагали футболісти з Південної Америки.