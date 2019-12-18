Роналду і Мессі — у фінальному списку претендентів на премію Globe Soccer Awards
У номінації “Кращий футболіст 2019 року” представлені форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду, нападник “Барселони” Ліонель Мессі, а також гравці “Ліверпуля” Мохамед Салах і Вірджіл ван Дейк. Про це повідомляє Tribuna.com.
Протягом останніх трьох років приз Globe Soccer Awards найкращому гравцю року діставався Кріштіану Роналду.
До номінації “Краща футболістка 2019 року” потрапили Меган Рапіноу і Алекс Морган зі США, Люсі Бронза (Англія) і Амандін Анрі (Франція).
У номінації “Кращий тренер 2019 року” на нагороду претендують Юрген Клопп (“Ліверпуль”), Фернанду Сантуш (збірна Португалії) і Ерік тен Хаг (“Аякс”).
У номінації “Краща команда 2019 року” представлені “Ліверпуль” і “Аякс” серед чоловіків, “Ліон” - у жінок.
“Відкриттям року” може стати хавбек Анссумане Фаті (“Барселона”), нападник Ерлінг Холанд (“Зальцбург”), вінгер Джейдон Санчо (“Боруссія”, Дортумнд) або півзахисник Жоау Фелікс (“Атлетико”).
Церемонія вручення нагород відбудеться 29 грудня в Дубаї (ОАЕ).
Фото: football24