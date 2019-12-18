Роналду і Мессі — у фінальному списку претендентів на премію Globe Soccer Awards

Оголошено фінальний список претендентів на премію Globe Soccer Awards-2019 від Європейської асоціації клубів (ECA) і Європейської асоціації футбольних агентів (EFAA).

У номінації “Кращий футболіст 2019 року” представлені форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду, нападник “Барселони” Ліонель Мессі, а також гравці “Ліверпуля” Мохамед Салах і Вірджіл ван Дейк. Про це повідомляє Tribuna.com.

Протягом останніх трьох років приз Globe Soccer Awards найкращому гравцю року діставався Кріштіану Роналду.

До номінації “Краща футболістка 2019 року” потрапили Меган Рапіноу і Алекс Морган зі США, Люсі Бронза (Англія) і Амандін Анрі (Франція).

У номінації “Кращий тренер 2019 року” на нагороду претендують Юрген Клопп (“Ліверпуль”), Фернанду Сантуш (збірна Португалії) і Ерік тен Хаг (“Аякс”).

У номінації “Краща команда 2019 року” представлені “Ліверпуль” і “Аякс” серед чоловіків, “Ліон” - у жінок.

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“Відкриттям року” може стати хавбек Анссумане Фаті (“Барселона”), нападник Ерлінг Холанд (“Зальцбург”), вінгер Джейдон Санчо (“Боруссія”, Дортумнд) або півзахисник Жоау Фелікс (“Атлетико”).

Церемонія вручення нагород відбудеться 29 грудня в Дубаї (ОАЕ).

Фото: football24