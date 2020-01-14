“Барселона” звільнила Вальверде, команду очолив Сетьєн

Ернесто Вальверде залишив посаду головного тренера іспанського футбольного клубу “Барселона”.

Каталонський клуб очолив Кіке Сетьєн. Про це повідомляє пресслужба ФК “Барселона”.

“Барселона” та Ернесто Валверде домовилися про розірвання контракту. Клуб публічно висловлює подяку Ернесто Вальверде за його професіоналізм, відданість і завжди позитивне ставлення до всіх, хто складає сім'ю “Барселони”. Бажаємо йому удачі та успіхів у майбутньому”, - йдеться в повідомленні.

Ернесто Вальверде очолював “Барселону” із літа 2017 року. Під його керівництвом команда провела 163 матчі.

Новим наставником команди призначений 61-річний іспанський фахівець Кіке Сетьєн, офіційне представлення якого відбудеться сьогодні, 14 січня.

Контракт із новим головним тренером розрахований на 2,5 року.