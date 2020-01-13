«Барселона» розірвала контракт з головним тренером – ЗМІ

Ернесто Вальверде за крок до офіційної відставки.

«Барселона» повідомила головному тренеру Ернесто Вальверде про розірвання контракту. Про це повідомляють одразу кілька іспанських ЗМІ. В даний момент ведуться переговори про дострокове припинення співпраці.

Відзначимо, що Вальверде може замінити екстренер «Тоттенгема» Маурісіо Почеттіно або колишній тренер «Бетіса» Кіке Сетьен. Також повідомлялося, що посаду тренера каталонського клубу хоче зайняти Массіміліано Аллегрі.

Днями «Барселона» вже пропонували посаду тренера Хаві Ернандесу, але легендарний екс-гравець «Барселони» відмовився очолити команду взимку.

Розмови про відставку Вальверде почалися після поразки «Барселони» в півфіналі Суперкубка Іспанії від «Атлетико» (2:3).

У Ла Лізі каталонці ділять перше місце з «Реалом», а в наступному турі зіграють з «Гранадою» на «Камп Ноу».