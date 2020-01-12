Нападник «Барселони» Луїс Суарес пропустить через травму чотири місяці

Лідер Ла Ліги втратив основного форварда до кінця сезону.

Форвард «Барселони» Луїс Суарес успішно переніс операцію на меніску правого коліна. Як повідомляє офіційний сайт каталонців, уругваєць пропустить близько чотирьох місяців.

Повернення форварда очікується до двох заключних турів чемпіонату Іспанії (Ла Ліги), в яких «Барселона» зіграє з «Осасуною» і «Алавесом».

Суарес в нинішньому сезоні зіграв 23 матчі за «Барселону» в усіх турнірах. На рахунку 32-річного нападника 14 голів і 11 результативних передач. У грудні Суареса визнали кращим гравцем Ла Ліги.

Нагадаємо, що керівництво «Барселони» планує посилити атакуючу лінію команди в зв'язку з травмою Суареса.

«Барселона» очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи «Реал» за додатковими показниками. Наступний матч «Барса» зіграє 19 січня вдома проти «Гранади».