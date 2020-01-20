Старт Ястремської на Australian Open сьогодні не відбудеться

У жіночому одиночному розряді в перший день Australian Open українська тенісистка Даяна Ястремська (23-й номер "посіву") мала зіграти проти словенки Кайї Юван.

Поєдинок не відбудеться через погодні умови у Мельбурні (Австралія). Про це повідомляє БТУ.

“З-за дощу організатори скасували ряд зустрічей, в тому числі й поєдинок українки проти Кайї Юван”, - йдеться в повідомленні.

Матч першого кола Даяна Ястремська (Україна) - Кайя Юван (Словенія) був запланований четвертим запуском на корті №8. Через негоду більшість поєдинків денної сесії так і не були зіграні, тому частину матчів організатори вже скасували.

Таким чином, завтра, 21 січня, на корти в Мельбурні вийдуть Даяна Ястремська, Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

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Сьогодні відбудеться матч Лесі Цуренко проти австралійки Ешлі Барті: тенісистки відкриють вечірню сесію на арені імені Рода Лейвера (10:00 за київським часом).