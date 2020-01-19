Відбулося жеребкування в парній сітці Australian Open

На першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні зверстана сітка у парних змаганнях, в яких візьмуть участь шестеро представників України.

У чоловічому парному розряду Australian Open Денис Молчанов в тандемі з Раду Албота з Молдови в першому колі зустрінуться з американським дуетом Сем Куеррі - Стів Джонсон, повідомляє Укрінформ.

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У жінок Катерина Бондаренко і сербка Олександра Крунич на старті турніру зійдуться з хорватсько-сербською парою Дарья Юрак - Ніна Стоянович, Даяна Ястремська та Фанні Штоллар з Угорщини зіграють з восьмими "ракетками" турніру чешкою ​​Кветою Пешке і Демі Схюрс з Голландії. Катерина Козлова і Магда Лінетт з Польщі зустрінуться з американсько-польської парою Даніель Коллінс - Алісія Росольска.

Людмила Кіченок і китаянка Ян Чжаосюань отримали 14-й номер посіву і в першому раунді будуть протистояти власницям wild card Медісон Інгліс і Кайлі МакФі з Австралії.

Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза почнуть виступ у Мельбурні матчем проти китаянок Хань Сіньюнь і Чжу Лінь.

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Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу пройде з 20 січня по 2 лютого.

На фото: Денис Молчанов.