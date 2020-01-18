Молчанов переміг в змаганнях пар на турнірі ATP в Бендіго

Український тенісист Денис Молчанов виграв парний титул турніру ATP Challenger Tour в австралійському місті Бендіго із призовим фондом 54 тис 160 дол.

Українсько-сербський дует Молчанов/Нікола Чачич у фінальному поєдинку переміг другу сіяну пару Джонні О'Мара (Велика Британія)/Марсело Аревало (Сальвадор) - 7:6 (7:3), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 21 хвилину.

Для Молчанова це був уже 28-й парний титул на челленджерах ATP у кар'єрі.