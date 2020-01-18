Кіченок стала переможницею турніру WTA в Гобарті у парному розряді

Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза виграв чемпіонський титул у парному розряді на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гобарті (Австралія) з призовим фондом $275 тис.

У фіналі Кіченок і Мірза завдали поразки посіяним під 2-м номером китаянкам Пен Шуай і Чжан Шуай - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини.

У колекції Надії Кіченок до цього були парні титули WTA в Шеньчжені, Флоріанополісі і Стамбулі, а також WTA Elite Trophy.

Екс-лідер парного рейтингу Санія Мірза виграла свій 42-й титул у кар'єрі і перший з 2017 року в Брісбені.