Кіченок стала переможницею турніру WTA в Гобарті у парному розряді
Укрінформ
Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза виграв чемпіонський титул у парному розряді на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гобарті (Австралія) з призовим фондом $275 тис.
У фіналі Кіченок і Мірза завдали поразки посіяним під 2-м номером китаянкам Пен Шуай і Чжан Шуай - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини.
У колекції Надії Кіченок до цього були парні титули WTA в Шеньчжені, Флоріанополісі і Стамбулі, а також WTA Elite Trophy.
Екс-лідер парного рейтингу Санія Мірза виграла свій 42-й титул у кар'єрі і перший з 2017 року в Брісбені.