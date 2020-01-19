У Києві відбувся Меморіал Миколи Батруха та Бориса Юшка

Високі результати продемонстрували провідні українські легкоатлети – Анна Плотіцина, Тетяна Мельник, Яна Качур, Анастасія Бризгіна.

У Києві відбулися традиційні легкоатлетичні змагання, присвячені пам'яті заслужених тренерів України Миколи Батруха та Бориса Юшка. Традиційно в Меморіалі взяли участь багато топових українських легкоатлетів, а також гості зі Словаччини, повідомляє Укрінформ.

Як і в попередні роки, головні організатори і учні Миколи Батруха і Бориса Юшка - Сергій Копанайко і Сергій Бородін - зробили акцент на спринтерських і бар'єрних дисциплінах.

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У жінок на дистанції 60 м з бар’єрами перемогла провідна вітчизняна бар'єристка Анна Плотіцина з Київщини (8,18). Другою фінішувала киянка Анна Чубковцова, яка відстала на 16 сотих. Третьою стала київська багатоборка Римма Буйненко (Гордієнко) (8,48). На цій дистанції у чоловіків переміг киянин Артем Шаматрін (7,89), який всього на одну соту секунди випередив багатоборця із Запорізької області, багаторазового призера чемпіонатів світу Олексія Касьянова (7,90).

На «гладкій» 60-метрівці у чоловіків киянин Владислав Чепурний і Ігор Бодров з Харківщини показали однаковий час (6,83), і тільки фотофініш віддав перевагу Чепурному. У жінок перемогу здобула Вікторія Ратникова із Запорізької області (7,42), яка випередила призера чемпіонату світу зі стрибків у довжину Марину Бех-Романчук (7,45) і чемпіонку Європейських ігор киянку Тетяну Мельник (7,51).

Пізніше Тетяна Мельник перемогла на дистанції 200 м (24,26). На жіночій 400-метрівці проводилося два фінальних забігу. У першому з них перемогу святкувала Анастасія Бризгіна із Запорізької області (54,94). У другому фіналі кращою стала киянка Яна Качур (54,46).

Традиційно в програму цих змагань була включена не властива для приміщень дистанція 400 метрів з бар'єрами. Її виграли киянка Наталя Пироженко-Чорномаз (59,81) і Денис Нечипоренко з Черкаської області (51,66).

Нагадаємо, 13-15 березня в китайському Нанкіні відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні.