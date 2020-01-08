Визначилися кращі легкоатлети України за підсумками грудня

В Україні назвали кращих легкоатлетів грудня-2019.

Як повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України, у жінок першою була Богдана Семенова, яка посіла 14-е місце в бігу на 6,3 км серед молоді на чемпіонаті Європи з кросу.

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У чоловіків кращим став ходок Едуард Забуженко, який встановив молодіжний рекорд України у приміщенні на дистанції 5000 метрів, вигравши змагання в Сумах. Забуженко з часом 18 хвилин 53,77 секунди очолює світовий топ-лист сезону.