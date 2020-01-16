Лісабонське дербі для суперника «Шахтаря»

17 січня «Бенфіка» їде в гості до принципового суперника і сусіда – «Спортинга».

Поки «Шахтар» лише готується до відновлення сезону, «Бенфіка», суперник «гірників» в плей-офф Ліги Європи, вже вийшла з короткої зимової відпустки та продовжує боротися за титул в чемпіонаті Португалії.

В найближчому турі, 17 січня, «орлів» чекає непростий матч зі «Спортингом», сусідом по Лісабону і принциповим суперником. Ця гра засвідчить в якій формі зараз перебуває команда. Матч точно буде цікавий як українським уболівальникам, так і футболістам, і тренерам «Шахтаря».

Аналітики Parimatch в майбутній зустрічі віддають перемогу «Бенфіці», 45% проти 28% у «Спортинга» (27% на нічию). Чемпіон Португалії в цьому році поки що не програвав. У двох з трьох останніх матчів «Бенфіка» здобула вольові перемоги, поступившись в першому таймі, і до того ж вона нікого не обіграла з різницею більш ніж в один м'яч («Гімарайнш» 1:0, «Авеш» 2:1, «Ріу Аве» 3:2).

Можливо, таким чином «Бенфіка» просто набирає форму до єврокубків. Втім, розслаблятися в чемпіонаті їй немає коли. Відрив від «Порту», ​​з яким ще грати 9 лютого, всього 4 очки. Поки що у «Бенфіки» в чемпіонаті Португалії лише одна поразка і саме від «Порту» в першому колі.

В останні роки «Бенфіка» виступає краще «Спортинга» і вона виграла більше трофеїв. При цьому «леви» нерідко відбирають у суперника очки, тим самим виправдовуючи статус дербі. Тому, можемо очікувати, що і в цьому матчі для «Бенфіки» легкої прогулянки не вийде.

Нагадаємо, що матчі «Шахтаря» з «Бенфікою» в Лізі Європи пройдуть вже в лютому. 20-го числа команди зіграють в Харкові, а 27-го - в Лісабоні.