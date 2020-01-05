Суперники "Шахтаря" по Лізі Європи УЄФА розпочали рік з перемоги

Лісабонський футбольний клуб "Бенфіка" у першому офіційному матчі 2020 року здобув виїзну перемогу в чемпіонаті Португалії.

Суперники донецького "Шахтаря" на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи виграли з рахунком 1:0, повідомляє Zbirna.com.

Єдиний м'яч на 23-й хвилині матчу забив аргентинець Франко Серві, якому асистував португалець Піцці.

"Бенфіка" відіграла другим номером, поступившись у володінні м'ячем (45 на 55 відсотків), і кількості ударів (4:11), у площину воріт - 3:5. Однак в реалізації моментів підопічні Бруну Лаже перевершили свого опонента, здобули свою 14-ту перемогу у 15-ти поєдинках і лідирують у чемпіонаті країни.

Нагадаємо, перший матч 1/16-ї Ліги Європи між "Шахтарем" та "Бенфікою" відбудеться 20 лютого у Харкові. Зустріч у відповідь пройде 27 лютого в Лісабоні.