Зараз пройти «Бенфіку» надзвичайно складно – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» оцінив суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру поділився думкою про майбутнє протистояння в Лізі Європи з португальською «Бенфікою», повідомляє SIC Notícias.

«Зараз пройти «Бенфіку» надзвичайно складно. Не лише тому, що у них сильна команда, але і через тренера Бруну Лаже. У нього сильні ідеї, якою має бути гра», - сказав Каштру.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з «Бенфікою» зіграють 20 і 27 лютого. Перший поєдинок відбудеться на полі «Шахтаря» в Харкові.