Бій січня в ММА: Макгрегор проти Серроне

Макгрегор здивував поведінкою на битві поглядів з Серроне.

Увечері 18 січня в Лас-Вегасі відбудеться серія боїв UFC 246. Це перша велика подія року у світі ММА і турнір за очікуваннями організаторів дивитимуться кілька мільйонів фанатів змішаних єдиноборств. В Україні в той момент буде вже ранок 19 січня, і українські телеглядачі зможуть насолодитися боями на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Головним поєдинком вечора стане бій Конора Макгрегора і Дональда Серроне. Конор, який є найпопулярнішим бійцем в історії ММА, повернеться в октагон після тривалої паузи. Він настільки поспішав знову провести поєдинок, що навіть не став зганяти вагу, щоб битися у своїй більш звичній легкій ваговій категорії. Поки не зрозуміло, чи ірландець зібрався підкорювати новий дивізіон, або він дійсно вирішив просто зекономити час на підготовку.

Здивував Макгрегор не лише новою вагою. Він також не став влаштовувати шоу на битві поглядів зі своїм суперником. Конор потиснув руку Серроне і не сказав йому жодного лайливого слова. Хоча кілька років тому на прес-конференції у них трапилася гучна сварка. Також ірландець не спізнився і не вийшов з пляшкою свого знаменитого віскі. «Важко не поважати Дональда, я поважаю його. Багато що змінилося з того часу, коли ми спілкувалися в останній раз», - заявив Конор.

Дональд теж не став провокувати суперника і все пройшло мирно. Про врівноваженість бійців перед боєм свідчить, наприклад, відео присвячене тому, як Серроне проводить час в Лас-Вегасі. Відпочиваючи після тренувань, він проводить час з маленьким сином, з яким ходить до океанаріуму і музею неонових вивісок.

Напередодні поєдинку Серроне виглядав впевнено, хоча, в його перемогу мало хто вірить. Наприклад, аналітики Parimatch дають на його успіх лише 25%, що перетворює Дональда в аутсайдера бою.

«Буде хороший бій для Конора. Після тривалого простою він захоче показати себе і вийти на переможну серію. Не маю нічого проти Серроне, але, вважаю, що переможе Макгрегор. У Дональда чорний пояс по бразильському джиу-джитсу, але він не так часто бореться. Припускаю, що можуть бути спроби перевести Конора в партер, хоча, у Макгрегора хороший захист від тейкдаунів. Нас всіх чекає дуже цікавий поєдинок.

У зміні вагової категорії нічого страшного не бачу. Конор готовий битися в напівсередній вазі, це його бажання. Завжди потрібно виходити із зони комфорту, пробувати себе в іншій категорії або пробувати щось нове в бою, змінюючи звичну тактику. Це нормально», - прокоментувала майбутній бій українська чемпіонка ММА промоушену WWFC Світлана Гоцик.