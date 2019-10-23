Макгрегор у Києві: про Ломаченка, Усика, футбол і політику

Зірка змішаних єдиноборств вперше відвідала Україну за ексклюзивним запрошенням Parimatch.

Зірковий ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Конор Макгрегор вперше прилетів до Києва і його візит став справжньою подією в спортивному житті України. З лютого цього року Макгрегор є офіційним амбасадором Parimatch і бренд доклав чимало зусиль, аби запросити легенду головного промоушену змішаних єдиноборств – Ultimate Fighting Championship (UFC) до нашої країни.

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На прес-конференцію в Champion Hall/Parimatch КВЦ «Парковий» зібралась неймовірна кількість журналістів. Причому не лише українських. Наприклад, на захід приїхали медійники з Білорусі і Казахстану. Ажіотажу не завадила навіть та обставина, що подія затрималась на три години через затримку авіарейсу ірландця через погодні умови.

На зустріч Макгрегор прийшов в оточенні численних охоронців і у формі та битках з логотипом Parimatch. Ірландець залишив свій автограф на стенді з боксерськими рукавичками і скоштував український коровай. Попри усю свою неоднозначну репутацію, Макгрегор виявився приємним і усміхненим хлопцем, який залюбки відповідав на усі питання і багато жартував.

Всю харизму і красномовства ірландця столичні журналісти відчули на собі, коли розпитували Конора про його враження від візиту в Україну, плани на наступний бій, бізнес поза ММА - зокрема, про його власний бренд віскі Proper 12, а також про деталі співпраці з Parimatch як офіційного амбасадора.

«Я дуже радий приїхати до Україні. Перше, що я помітив - велика кількість бордів в аеропорту і по місту зі мною. Це дійсно приємно і мотивує. Я вибрав Parimatch, тому що вони амбітні і круті і вони вибрали мене! Український спорт, зокрема бокс - це світовий феномен. Ломаченко, Усик та інші - справжні зірки і професіонали», - розповів на початку зустрічі Конор Макгрегор.

Очікувано, що перші питання ірландцю стосувалися саме українського боксу. «Дуже добре знаю Василя Ломаченка. Йому слід спробувати себе в ММА. Вірю, що у нього все вийде. Боксерський поєдинок з Усиком? Ми в різних вагових в категоріях. Я з радістю віддам йому свій пояс ММА, але йому краще займатися боксом. Усик мав перейти в суперважку вагу. Він теж дуже великий майстер боксу. Буде дуже цікаво подивитися на нього в суперважкому дивізіоні», - сказав Макгрегор.

Не оминули своєю увагою журналісти і теми футболу. Виявляється Макгрегор великий фанат клубів «Манчестер Юнайтед» і «Селтік». А своє недавнє фото у футболці «Шахтаря» він прокоментував так: «Знаю «Шахтар», адже вони грають в Лізі чемпіонів проти «Манчестер Сіті» та інших команд. Жодного разу не бачив їх матчу, але ми щось придумаємо, щоб це виправити».

До речі, Макгрегор саме на прес-конференції дізнався чим раніше займався президент України Володимир Зеленський і блискуче на це відреагував: «Зеленський раніше був коміком? Тепер все навпаки. Люди слухають коміків і сміються з політиків».

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Звісно, Макгрегор дав поради юним спортсменам. І щодо режиму, і щодо мотивації. «Люблю котлети по-київськи. Моя дівчина готує їх для мене. З напоїв люблю каву і воду. Це добре для спортсмена. У мене є дієтолог. У мене було багато злетів і падінь. Згодом я навчився правильно тренуватися, їсти, дотримуватися режиму. Ми всі люди. Ти можеш програвати, але треба продовжувати працювати і віддаватися своїй роботі. Просто вір в себе», - сказав Макгрегор.

Ірландець заперечив чутки про завершення спортивної кар’єри: «Я заряджений продовжувати свою кар'єру в ММА. Ми стежимо за всіма суперниками. Але поки я не готовий назвати імен своїх найближчих суперників». При цьому Макгрегор підтвердив, що думає і про своє життя поза спортом. Чим він займатиметься? Каже, йому цікавий бізнес, благодійні проекти. Можливо він спробує свої сили в кіно.

«Конор Макгрегор вже майже рік є ключовим обличчям бренду Parimatch. Крім того, він яскравий спортсмен з величезною базою шанувальників по всьому світу. Привезти його в Україну, представити громадськості і фанатам було нашою давньою метою. Як один з головних меценатів спорту України, Parimatch прагне надихати спортивних ентузіастів і любителів. Тому зустріч з легендою UFC і нашим амбасадором прекрасно вписується в цю стратегію», - підсумував зустріч з зіркою представник Parimatch Вадим Місюра.

Святослав Василик, Київ

Фото: Parimatch