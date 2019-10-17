Конор Макгрегор 22 жовтня відвідає Київ

Інтрига візиту – плани Макгрегора в Україні.

22 жовтня Україну відвідає найяскравіший боєць Ultimate Fighting Championship - Конор Макгрегор. Він прилетить до Києва за ексклюзивним запрошення бренду Parimatch і сам візит, мабуть, не єдиний сюрприз, який нас чекає, повідомляє Укрінформ.

Упертий і вибуховий ірландець - яскравий приклад людини, який від і до «зробила себе сама». В юності він мав серйозні фінансові труднощі і працював сантехніком, сьогодні ж є одним з найбільш високооплачуваних бійців і успішним бізнесменом.

Конор Макгрегор почав професійну кар'єру в змішаних єдиноборствах з виступів в легкій і напівлегкій вазі під егідою організації Cage Warriors (CWFC). До 2012 спортсмен став чемпіоном CWFC в обох категоріях, а в 2013 - уклав контракт з найбільшою міжнародною спортивною організацією UFC.

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У 2015 році Макгрегор став тимчасовим чемпіоном UFC у напівлегкій вазі за підсумками бою проти Жозе Алду, відправивши його в рекордно швидкий нокаут всього за 13 секунд. У наступному році ірландець став чемпіоном в легкій ваговій категорії. На сьогоднішній день він займає тринадцяту сходинку офіційного рейтингу UFC серед кращих бійців незалежно від вагової категорії. Всього за свою кар'єру Конор Макгрегор провів двадцять п'ять боїв, двадцять один з яких виграв.

Конор Макгрегор - не тільки боєць, але і яскрава медійна особистість. Він не завжди висловлюється толерантно і врівноважено, однак завжди залишається чесним, не боїться визнавати помилки і говорити те, що думає. Це зробило його однією з найпомітніших фігур в світі єдиноборств: бій за участю Конора здатний зібрати величезну касу одним тільки ім'ям спортсмена.

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Крім того, Макгрегор - успішний бізнесмен. Його власний бренд віскі Proper 12, за кілька днів обійшов за кількістю передплатників в інстаграмі гіганта ринку елітного алкоголю - бренд Jameson. Але найбільший прибуток йому принесли, звичайно ж, бої в рингу і октагоні. За поєдинки з Мейвезером і Нурмагомедова Макгрегор заробив близько 130 мільйонів доларів. Ці бої стали одними з найбільш топових шоу в історії спорту. І навряд чи б взагалі відбулися, якби публіка так не жадала побачити в справі Конора.

До Києва Макгрегор приїжджає за ексклюзивним запрошення бренду Parimatch, світовим Амбассадор якого спортсмен став в 2019 році. Це перший візит Конора в Україну. З чуток, боєць зустрінеться з журналістами і можливо навіть з'явиться на вулицях столиці. Головна ж інтрига – плани Макгрегора в Україні. Ймовірно, нам варто очікувати заяв самого ірландця щодо цього.